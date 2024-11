Rússia reforça ajuda a Cuba para mitigar danos causados por furacões e apoiar sistema de energia da ilha

A Rússia se apressou em oferecer ajuda para Cuba, que foi castigada por dois potentes furacões em menos de três semanas e enfrenta uma emergência energética devido à deterioração de sua infraestrutura de geração de eletricidade e à escassez de combustível.

O ministro russo de Emergências, Alexander Kurenkov, que realiza uma visita de dois dias à ilha, manteve conversas com lideranças no Ministério do Interior cubano e visitou a "Unidade Especial de Salvamento do Corpo de Bombeiros" para entregar doações, informou a representação russa em sua conta no X nesta quarta-feira (13).