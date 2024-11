Republicanos escolhem John Thune como novo líder do Senado para segundo mandato de Trump

Os senadores republicanos escolheram John Thune, da Dakota do Sul, como novo líder do Senado. Ele foi o vencedor na votação secreta e derrotou John Cornyn, do Texas, e o senador Rick Scott, da Flórida.

Thune será o responsável por guiar o Senado enquanto os republicanos trabalham para aprovar cortes de impostos, considerar juízes e funcionários do gabinete indicados por Trump, além de discutir sobre gastos governamentais, ajuda externa e teto da dívida.