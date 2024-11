EUA POLÍTICA GOVERNO: Trump retorna triunfante à Casa Branca para reunião com Biden

Trump retorna triunfante à Casa Branca para reunião com Biden

Ele saiu furioso em janeiro de 2021 e retorna exultante. Donald Trump volta à Casa Branca nesta quarta-feira (13) para uma reunião com o presidente democrata Joe Biden, que prometeu uma transição pacífica.

Os quase 200 países presentes na COP29 entraram, nesta quarta-feira (13), em plenas negociações sobre como financiar a luta contra a mudança climática, enquanto os cientistas publicaram outro relatório alarmante sobre o ritmo de aquecimento do planeta.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

BRUXELAS:

Blinken promete 'resposta firme' à presença de tropas norte-coreanas no conflito da Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, prometeu nesta quarta-feira (13) em Bruxelas uma "resposta firme" à presença de tropas norte-coreanas no conflito entre Rússia e

MADRI:

Espanha volta a ter chuvas torrenciais duas semanas após desastre de Valência

As chuvas torrenciais retornaram nesta quarta-feira (13) a uma Espanha que vive com medo destes fenômenos depois das imagens arrepiantes das inundações que há duas semanas mataram pelo menos 223 pessoas, a maioria na região de Valência.

-- ÁSIA

LONDRES:

Preso condenado à morte nos EUA usa jazz como ferramenta para defender sua inocência

O jazz pode ajudar um condenado à morte. Assim pensam o músico espanhol Albert Marquès e Keith LaMar, condenado à pena de morte nos Estados Unidos. Na última terça-feira (12) eles proclamaram a inocência do prisioneiro em um show em Londres.

PEQUIM:

Como a China censurou informações sobre o atropelamento em massa que deixou 35 mortos

As autoridades da cidade de Zhuhai demoraram quase 24 horas para anunciar o número de mortos no enorme acidente que matou 35 pessoas na segunda-feira (11), um atraso que se explica pelos esforços de Pequim para impedir a divulgação de informações que considera sensíveis.

=== SOCIEDADE, ARTES E CULTURA ===

KINSHASA:

Orquestra Kimbanguista comemora 30 anos de música na RDCongo

Quando começaram, os músicos da Orquestra de Kinshasa tinham apenas cinco violinos, que tocavam alternadamente. Trinta anos depois, este conjunto sinfônico congolês pioneiro no continente africano conta com cerca de 200 instrumentistas, um coro e se apresenta em todo o mundo.

=== ESPORTE ===

PARIS:

França-Israel, uma partida de alto risco após os incidentes em Amsterdã

A França recebe Israel nesta quinta-feira (14) no Stade de France, uma partida de alta tensão que terá um enorme dispositivo de segurança em meio ao conflito no Oriente Médio, e uma semana após os violentos incidentes registrados em Amsterdã durante um jogo do Maccabi Tel Aviv.

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do ATP Finals

