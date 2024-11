'Ordem do futebol mundial vem mudando', diz Dorival antes de jogo com a Venezuela

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, afirmou nesta quarta-feira (13) que "a ordem do futebol mundial" vem mudando" e que, por isso, sua equipe terá um jogo duro contra a Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. "Não pensem que teremos um jogo simples. Esqueçam aquilo que foram Venezuela, Bolívia, essas equipes no passado bem próximo, hoje a ordem mundial vem mudando muito", declarou Dorival em entrevista coletiva em Belém, onde o Brasil se prepara para enfrentar a seleção venezuelana.

"O futebol sul-americano cresceu muito de modo geral, se nós pegamos aí todas as escalações da maioria das equipes nos veremos jogadores espalhados por todas as equipes do mundo, fator que não acontecia há bem pouco tempo", afirmou Dorival. "As equipes de ponta elas não tinham muito espaço para um crescimento, porém as equipes de embaixo começaram a ganhar um espaço interessante e importante. Isso tem igualado muito e tem feito com que os jogos sejam cada dia mais disputados", acrescentou. Embora tenha advertido que a Seleção ainda está em formação, Dorival afirmou que a equipe está evoluindo até o ponto em que quer chegar: um combinado "seguro", "forte" e equilibrado.

"Existe uma confiança muito grande por aquilo que estamos vendo nos treinamentos e que eu espero que possamos repeti-lo no campo", apontou. - Time titular confirmado - Depois de um desempenho ruim no início nas Eliminatórias, a Seleção ocupa a quarta colocação na tabela, que dá vaga direta para a Copa do Mundo, com 16 pontos, seis a menos que a líder Argentina.

"Nossa situação não era totalmente favorável, nós estamos vindo de uma posição aí atrás (...) ganharmos um pouco mais no sentido de uma estruturação maior dessa equipe", ressaltou Dorival. O treinador confirmou o time titular que vai a Maturín para enfrentar a Venezuela, única seleção sul-americana que nunca disputou uma Copa do Mundo. A escalação será a mesma que começou o jogo contra o Peru em Brasília, exceto pela ausência do lesionado Rodrygo: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vinícius Júnior e Igor Jesus.

Contra os venezuelanos, o Brasil pode ter os desfalques por problemas físicos do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do volante André. "A gente sabe que eles têm peças importantes jogando com a gente de futebol brasileiro", disse o atacante Estêvão em vídeo divulgado pela CBF. "Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente vai suportar todos os obstáculos do jogo, se Deus quiser, e sair com a vitória", acrescentou o jovem jogador do Palmeiras, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols.