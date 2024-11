Justiça da Colômbia absolve irmão de Uribe em caso de homicídio

Santiago Uribe, irmão do ex-presidente colombiano de extrema direita Álvaro Uribe, foi absolvido em primeira instância em um caso de homicídio e vínculo com grupos paramilitares, informou nesta quarta-feira (13) uma das partes do processo.

O irmão mais novo do ex-presidente (2002-2010) era investigado desde 2013 por suspeita de relação com um grupo de milícias de extrema direita que atuou na década de 1990, ao qual se atribuem diversas mortes ocorridas no noroeste do país.