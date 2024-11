Wall Street fecha em baixa após semana de euforia

"Tivemos uma alta significativa", resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à AFP. "Após uma alta como essa em um período tão curto, não é surpreendente que os mercados tenham uma queda".

Entre os destaques do dia, as ações da Tesla caíram 6,1%, com investidores vendendo após uma alta impressionante da empresa de Elon Musk, que apoiou a campanha de Donald Trump para a presidência.

Nesta semana, os investidores aguardam dados relevantes sobre a economia, incluindo os índices de inflação que serão divulgados na quarta-feira.