Uma guerra civil 'foi evitada' após crise eleitoral, diz procurador da Venezuela

Os protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro tinham um objetivo: “criar uma guerra civil na Venezuela”, diz o procurador-geral Tarek William Saab, que defende as ações das autoridades apesar das críticas de ativistas de direitos humanos.

Em entrevista à AFP na segunda-feira, Saab disse faz “ouvidos surdos” para aqueles que o acusam de ser um promotor a serviço de Maduro.

Nas paredes e mesas de seu escritório há retratos e esculturas do herói venezuelano Simon Bolívar, assim como fotos dele com Maduro e os falecidos líderes socialistas Hugo Chávez e Fidel Castro. Entre as curiosidades: um pequeno bastão de chuva de madeira com a frase “No más Trump” (Chega de Trump, em tradução livre).