Reis da Espanha vão voltar a Valência após primera visita tensa

Após uma primeira passagem turbulenta pela zona afetada, o rei pretende encarar o próximo deslocamento "levando em conta as circunstâncias que estão vivendo".

Uma comitiva integrada por Felipe VI e Letizia, entre outras autoridades, visitou no último dia 3 a localidade de Paiporta, epicentro do desastre, que deixou 222 mortos e 23 desaparecidos, segundo o balanço mais recente. A visita ocorreu em um ambiente de tensão, no qual a comitiva foi recebida com insultos e lançamentos de objetos contra seus integrantes, imagens que deram a volta ao mundo.

Após passar pela base de Bétera, o chefe de Estado visitará um navio usado para alojar soldados no porto de Valência, e a principal base logística do Exército naquela cidade, que dá nome à região.