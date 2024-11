Portugal projeta alta de 50% nos investimentos brasileiros

Projeção do presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira para os próximos três anos inclui empresas criadas em Portugal por imigrantes brasileiros.Os investimentos diretos de empresas brasileiras em Portugal deverão crescer cerca de 50% nos próximos três anos, com foco na expansão para a Europa, estimou nesta segunda-feira (11/11) o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira (CCILB), Otacílio Soares, numa entrevista à agência de notícias Lusa. Ele disse que grandes empresas serão responsáveis por 80% desse aumento, enquanto pequenas e médias representarão os outros 20%. Entre estas, o presidente da CCILB inclui as criadas no mercado português por imigrantes brasileiros. Segundo ele, dos cerca de 500 mil brasileiros residentes em Portugal, entre 50 a 70 mil são empresários ou líderes empresariais. Soares afirmou que esse crescimento do investimento até 2028 "vai ajudar Portugal a gerar renda e emprego" e ajudar as empresas brasileiras a darem seu primeiro passo para a expansão no mercado europeu. Segundo ele, nos últimos cinco anos o investimento brasileiro em Portugal já cresceu "de forma consistente", em média 12% ao ano, citando dados do Banco de Portugal e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Os imigrantes brasileiros em Portugal que são empreendedores estão presentes em setores como alimentação – tendo "aberto centenas de novos restaurantes de culinária brasileira" – serviços tecnológicos, indústria e comércio, observou Soares. as (Lusa)