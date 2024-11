Marco Rubio, um latino para mudar o curso da política externa dos EUA

Também é um fervoroso defensor de Israel, tem o Irã como alvo e é favorável ao fim da guerra na Ucrânia.

Em uma entrevista à EWTN, uma rede de mídia católica, Rubio afirmou que a Ucrânia tem sido corajosa em sua luta, mas chegou a um "ponto morto" contra os invasores russos, e que os Estados Unidos deveriam mostrar "pragmatismo" em vez de enviar mais bilhões de dólares em armas.

"Não gosto do que fez [o presidente russo] Vladimir Putin, e sim, estamos interessados no que acontece lá", disse. "Mas acredito que o futuro do século XXI será, em grande parte, definido pelo que acontecer no Indo-Pacífico", acrescentou.