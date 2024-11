Juiz dos EUA suspende exibição obrigatória dos dez mandamentos em escolas

Um juiz federal dos Estados Unidos suspendeu provisoriamente nesta terça-feira (12) uma lei do estado da Louisiana que obrigaria as escolas públicas a exibir os dez mandamentos bíblicos nas salas de aula a partir do ano que vem.

O juiz John deGravelles considerou que a lei aprovada por esse estado conservador viola a Primeira Emenda da Constituição, que proíbe o estabelecimento de uma religião oficial ou dar preferência a uma religião sobre a outra.