EUA pede que líderes haitianos deixem 'interesses conflitantes' para trás

Os Estados Unidos pediram nesta terça-feira (12) aos líderes do Haiti que garantam a credibilidade do seu trabalho acima dos interesses pessoais, após a substituição do primeiro-ministro do país caribenho.

"As necessidades urgentes e imediatas do povo haitiano exigem que o governo de transição priorize a governança em detrimento dos interesses pessoais conflitantes dos atores políticos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.