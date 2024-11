EUA: juiz adia decisão sobre anular ou não condenação de Trump em caso de suborno

O juiz de Nova York, Juan M. Merchan, adiou a decisão no caso de suborno do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que aconteceria nesta terça-feira, 12. Os advogados do republicano foram informados que a definição não deve acontecer antes do dia 19 de novembro e que a mudança é para que os promotores opinem sobre o que fazer no processo, considerando a vitória eleitoral.

Por causa das "circunstâncias sem precedentes", os promotores precisam considerar como equilibrar os "interesses concorrentes" do veredicto do júri e da presidência, escreveu o promotor Matthew Colangelo.