'É preciso conseguir os meios' para desenvolver a energia nuclear, defende chefe da AIEA

RESPOSTA: "Tem que ser assim. Já em Dubai, durante a COP28, a comunidade internacional, e não apenas os países nucleares, concordou que era preciso acelerar a energia nuclear.

Acredito que é necessário obter os meios para realizar as coisas.

O diálogo com as instituições financeiras internacionais começou de uma maneira muito positiva. Neste verão, estive no Banco Mundial, e amanhã vamos nos reunir com o BERD [Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento], o Banco de Desenvolvimento da América Latina: várias instituições financeiras começam a perceber que os mercados impulsionam nessa direção.