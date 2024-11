Diplomacia climática vai perdurar apesar da vitória de Trump, afirma diretor da ONU

A vitória esmagadora de Trump projetou uma longa sombra durante as negociações em Baku, onde persiste a preocupação com a iminente saída dos Estados Unidos do histórico Acordo de Paris de 2015.

A diplomacia climática "é sólida e vai perdurar", apesar da eleição nos Estados Unidos de Donald Trump, que prometeu retirar o país do Acordo de Paris, afirmou nesta terça-feira o chefe do organismo de clima da ONU.

Trump já retirou seu país do Acordo, base para as negociações climáticas, no final de seu primeiro mandato presidencial.

As negociações em Baku estão concentradas no aumento do financiamento para ajudar os países em desenvolvimento em sua adaptação às mudanças climáticas e para deixarem de depender dos combustíveis fósseis.

Mas o pequeno grupo de países ricos que atualmente financiam estes recursos deseja a ampliação do grupo de doadores e resiste aos apelos para aumentar em 10 vezes o compromisso atual de 100 bilhões de dólares anuais.

A opinião pública em vários países está mais com a inflação e as condições econômicas do que com a ação climática.