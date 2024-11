Aumenta para 68 número de presos após jogo entre Ajax e time de Israel

As autoridades da Holanda fizeram mais cinco detenções em decorrência da violência que aconteceu nas ruas de Amesterdã, após o jogo entre equipe de futebol local Ajax e time israelense Maccabi Tel Aviv. Com isso, sobe para 68 o número de presos.

Na noite de quinta-feira (7), torcedores dos dois times protagonizaram cenas de briga e violência pelas ruas de Amsterdã. Fãs do Maccabi estavam na cidade para assistir à partida da Liga Europeia.

A agitação tomou conta novamente da cidade na noite de segunda-feira (11), quando dezenas de pessoas armadas com paus e tochas se reuniram em um subúrbio da cidade, relatou a polícia.

No início desta semana foram anunciadas mais cinco detenções – uma pessoa foi libertada, mas continua sendo suspeita.

Os cinco homens detidos, todos holandeses, têm idades entre 18 e 37 anos. Eles são suspeitos de "violência pública contra pessoas" antes e depois da partida do Maccabi contra o Ajax, disseram as autoridades da cidade.

Alegando solidariedade aos palestinos, jovens atearam fogo a um bonde elétrico. Alguns manifestantes teriam gritado "Palestina Livre", de acordo com a imprensa do país. O incêndio ao veículo foi rapidamente extinto e a polícia de choque limpou a praça. Não houve registro de feridos.

Schoof também se pronunciou sobre os relatos de que torcedores do Maccabi atacaram um táxi e queimaram uma bandeira palestina em Amsterdã, além de gritarem palavras contra árabes.

"Estamos bem cientes do que aconteceu antes com os fãs do Maccabi, mas achamos que isso está em um patamar diferente. Condenamos qualquer violência, mas isso não é desculpa para o que aconteceu mais tarde naquela noite nos ataques aos judeus em Amsterdão, sublinhou.

O chefe de polícia Peter Holla acrescentou que houve incidentes "em ambos os lados" durante os confrontos da semana passada.