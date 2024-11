Alpine usará motores Mercedes a partir da temporada 2026 da F1

A Mercedes, oito vezes campeã do campeonato de construtores da Fórmula 1, será a fornecedora de motores da Alpine a partir da temporada 2026, anunciou a equipe francesa nesta terça-feira (12).

O acordo entre as marcas cobrirá "toda a duração do novo regulamento, de 2026 até pelo menos 2030", informou a Alpine em comunicado, no qual explicou que os motores que também poderão contar com caixas de câmbio da Mercedes.