Adversário do Brasil, Uruguai anuncia convocados para as Eliminatórias

O retorno de Rodrigo Betancur e as ausências dos meias Giorgian De Arrascaeta e Nicolás de la Cruz marcam a convocação da seleção do Uruguai divulgada nesta terça-feira (12), para a última rodada dupla do ano das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico argentino Marcelo Bielsa convocou 24 jogadores para enfrentar a Colômbia (15 de novembro) em Montevidéu e o Brasil (19) de novembro em Salvador, informou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF).