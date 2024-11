Trump anuncia oficial da imigração Tom Homan como 'czar da fronteira'

"Tenho o prazer de anunciar que o ex-diretor do ICE e defensor do controle de fronteiras, Tom Homan, se unirá ao governo Trump, como responsável pelas fronteiras da nossa nação ('O Czar da Fronteira')", publicou Trump em sua rede social Truth Social.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo à noite que o oficial da imigração Tom Homan assumirá o cargo de supervisor das fronteiras nacionais em seu novo governo.

Também no domingo, Trump anunciou que a congressista republicana Elise Stefanik será a embaixadora dos Estados Uniodos na ONU.

O presidente eleito, de 78 anos, prometeu começar no primeiro dia de seu novo mandato a maior operação de deportação de migrantes sem documentos da história dos Estados Unidos.

"Estou honrado em anunciar Elise Stefanik para servir em meu gabinete como embaixadora dos Estados Unidos nas Nações. Elise é uma lutadora incrivelmente forte, dura e inteligente do 'America First'", afirmou Trump, em referência a sua política "Estados Unidos em primeiro lugar", em um comunicado enviado ao jornal New York Post.

Stefanik confirmou que aceitou o cargo e se declarou "realmente honrada".

