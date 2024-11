Recorde de poluição no Paquistão dispara ansiedade e angústia

Nas ruas da segunda cidade mais importante do Paquistão, Lahore, uma espessa neblina cinzenta irrita os olhos e a garganta. Nas casas, poucas pessoas têm acesso à purificadores de ar e as famílias temem por seus filhos, privados de irem à escola devido ao recorde de poluição do ano.

Rafia Iqbal, professora de 38 anos que dá aulas online desde 17 de novembro, está preocupada com a saúde dos alunos e de seus próprios filhos, Sameen, de 11 anos, e Haider, de 5.

"As crianças tossem o tempo todo, têm coriza e febre. Na escola, a maioria das crianças estão doentes", explica à AFP.