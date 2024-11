Patrões determinam fechamento do porto de Montreal em meio à falta de acordo com trabalhadores

O porto de Montreal foi fechado nesta segunda-feira (11), por decisão de seus administradores, ampliando a interrupção das atividades marítimas no Canadá, a qual já havia sido intensificada por determinações do patronato nos terminais de Vancouver e em outros da costa do Pacífico.

Cerca de 1.200 trabalhadores do porto de Montreal não puderam acessar seus postos de trabalho, depois de o sindicato rejeitar a última proposta de aumento dos empregadores.

Enquanto isso, os trabalhadores do porto de Vancouver e de terminais de outras cidades da costa do Pacífico canadense completaram nesta segunda-feira uma semana de greves após serem demitidos em meio a movimentos de reivindicação salarial.