Órgão de supervisão do TPI pede 'investigação externa' sobre procurador

"Solicito em nome da Presidência da AEP [Assembleia dos Estados Partes] uma investigação externa sobre os assuntos relacionados com a suposta má conduta do procurador da CPI", afirmou em um comunicado a presidente desse órgão de supervisão administrativa e legislativa da CPI, Paivi Kaukoranta.

"Estou ciente da declaração feita hoje pela presidente da Assembleia dos Estados Partes", disse o procurador do tribunal, que nega as acusações, em um comunicado.

O órgão de supervisão da Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitou, nesta segunda-feira (11), uma "investigação externa" sobre acusações de suposta má conduta por parte do procurador do órgão, Karim Khan.

A dirigente acrescentou que é necessária uma investigação externa "para garantir um processo totalmente independente, imparcial e justo".

Karim Khan, de 54 anos, também afirmou que acolhia com satisfação a investigação e "a oportunidade de participar neste processo".

"Continuarei com todas as minhas outras funções como procurador, de acordo com meu mandato, nas situações que sejam competência do Tribunal Penal Internacional", anunciou.