Lula diz que Maduro é problema da Venezuela

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a ditadura de Nicolás Maduro "é problema da Venezuela, não do Brasil". "Não posso ficar me preocupando em brigar com Nicarágua e Venezuela, preciso brigar para fazer esse País dar certo", afirmou o petista, ao podcast PODK Liberados, apresentado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF).

A entrevista foi gravada na quarta-feira, 6, e exibida pela RedeTV! e no YouTube na noite deste domingo, 10. Assim como a Venezuela, a Nicarágua vive uma ditadura, sob o comando de Daniel Ortega.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula disse ainda que não cabe a ele questionar a Suprema Corte de outro país, em referência à instância máxima do Judiciário da Venezuela, que avalizou a reeleição de Maduro nas eleições de julho, apesar das denúncias de fraude. "Quero que a Venezuela viva bem, e eu vou cuidar do Brasil."