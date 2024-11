Lula a favor do petróleo na Amazônia preocupa indígenas, diz Alessandra Munduruku

Alessandra Korap Munduruku, uma das mais reconhecidas ativistas indígenas do Brasil, disse que seu povo “fica preocupado quando o Lula é a favor do petróleo na Amazônia”, em uma entrevista à AFP na qual também enviou mensagens para os líderes mundiais na COP29 e no G20.

“Não adianta querer demarcar algumas terras indígenas se está querendo aprovar petróleo na Amazônia”, afirmou Korap por telefone durante uma visita a São Paulo, para onde viajou do Pará, seu estado natal, para conhecer um enorme mural artístico contra o desmatamento que traz uma imagem sua.

O governo do presidente Lula prevê avanços na exploração ‘offshore’ de parte da chamada Margem Equatorial, uma área marítima a 500 quilômetros da desembocadura oceânica do rio Amazonas, com reservas potenciais de 10 bilhões de barris de petróleo e investimentos previstos de quase 50 bilhões de dólares (288,85 bilhões de reais na cotação atual).