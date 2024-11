Justiça italiana inflige nova derrota à política migratória de Meloni

Há três semanas, os juízes da seção de migração do tribunal de Roma anularam a prisão dos primeiros 12 migrantes levados para a Albânia, citando uma decisão recente do TJUE sobre países de origem considerados "seguros" pelos países anfitriões.

O tribunal decidiu que os 12 migrantes não atendiam aos critérios de detenção na Albânia e deveriam ser devolvidos à Itália.

O acordo entre Itália e Albânia, assinado por Meloni em 2023 e seu homólogo albanês, Edi Rama, tem duração de cinco anos e contempla homens adultos interceptados pela Marinha ou Guarda Costeira italiana em sua área de busca e resgate em águas internacionais.

De acordo com os números do Ministério do Interior, 58.504 migrantes chegaram à Itália entre 1º de janeiro e 11 de novembro de 2024, em comparação aos 146.868 no mesmo período de 2023.