Justiça argentina busca ao menos 3 pessoas por assassinato de chefe de torcida

Pelo menos três pessoas são procuradas pela Justiça da Argentina pela morte do chefe da torcida organizada do Rosario Central e de seu colaborador, assassinados no sábado (9) perto do estádio do clube, um episódio que abala Rosário, uma cidade assolada pela violência do narcotráfico.

Andrés "Pillín" Bracamonte, de 53 anos, histórico líder da torcida do Rosario Central, e Daniel "Rana" Atardo, de 55, seu principal colaborador, estavam em uma caminhonete no sábado perto do estádio quando foram interceptados por "pelo menos três pessoas" a pé, informou o promotor de homicídios Alejandro Ferlazzo em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (11).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Eles foram atacados com mais de 11 tiros e cada um foi atingido com cinco, detalhou o promotor da província de Santa Fé, à qual pertence Rosário, 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires.