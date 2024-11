Jorge Sampaoli é o novo técnico do Rennes, da França

O Rennes anunciou nesta segunda-feira (11), em um comunicado, a contratação do treinador argentino Jorge Sampaoli até 2026, que chega para reverter a trajetória do clube bretão, atualmente na décima terceira posição no campeonato francês.

O ex-treinador do Santos, Flamengo, Olympique de Marselha, Sevilla e das seleções chilena e argentina, aos 64 anos, substitui Julien Stéphan, demitido na quinta-feira após uma série de maus resultados.

Sampaoli foi escolhido para o cargo após um processo de seleção que considerou uma meia dúzia de treinadores, e o argentino já esteve presente nas arquibancadas do Roazhon Park no domingo, durante a derrota por 2 a 0 de seu novo time contra o Toulouse.