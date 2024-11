Crise no Haiti: ONU pede às partes que 'superem suas diferenças'

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira (11) aos atores políticos do Haiti que "superem suas diferenças" e "trabalhem juntos" enquanto um novo primeiro-ministro toma posse de seu cargo, disse o seu porta-voz.

Após semanas de conflito em torno dos nomes que ocupariam alguns ministérios, o Conselho Presidencial de Transição decidiu destituir o primeiro-ministro Garry Conille, nomeado em junho em uma tentativa de estabilizar o país, que não deixa de estar mergulhado no caos, devido, sobretudo, à violência das gangues. Ele será substituído pelo empresário Alix Didier Fils-Aimé.

Consultado especificamente sobre a destituição de Conille, Dujarric assinalou que não corresponde à ONU "eleger quem é o primeiro-ministro do Haiti", mas que "o importante é que os dirigentes políticos do Haiti priorizem os interesses do Haiti".

abd/ev/db/nn/rpr/yr