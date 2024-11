Rússia derrubou 34 drones direcionados a Moscou, no maior ataque ucraniano contra a capital

A Rússia derrubou 34 drones ucranianos dirigidos contra Moscou neste domingo (10), informou o Ministério da Defesa, no maior ataque à capital russa desde o início do conflito em 2022.

O Ministério da Defesa informou que a defesa antiaérea russa abateu um total de 70 drones ucranianos entre as 04h00 GMT e as 07h00 GMT (01h00 e 04h00 em Brasília) em seis regiões, incluindo 34 na região de Moscou.

Segundo as autoridades, os drones tinham como alvo principal os distritos de Ramenskoye e Domodedovo, ao sul de Moscou.

O governador da região da capital, Andrei Vorobyov, disse no domingo que o ataque de drones havia sido "maciço" e que a mulher ferida havia sido hospitalizada com "queimaduras no rosto, pescoço e mãos".