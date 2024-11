Ministério da Saúde de Gaza informa 43.603 mortos desde o início da guerra

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, reportou neste domingo (10) um novo balanço de 43.603 mortos desde o início da guerra com Israel, há mais de um ano.

Segundo comunicado do ministério, pelo menos 51 pessoas morreram nas últimas 24 horas e, ao todo, 102.929 ficaram feridas em Gaza desde o início do conflito, desencadeado pelo ataque sangrento do movimento islamista palestino contra Israel em 7 de outubro de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

bur-phy/avl/meb/yr