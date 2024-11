Irã raciona eletricidade devido à escasses de combustível

Um plano semelhante será aplicado em outras províncias, como Qom (centro), Kerman (sudeste), Guilan e Ardabil, no norte do país.

De acordo com o programa publicado pela Irna, a eletricidade será cortada em diferentes setores da capital por duas horas, entre 9h e 17h.

A empresa estatal de distribuição de eletricidade tomou essa decisão devido à “limitação no fornecimento de gás combustível para usinas elétricas” e à ordem do governo de “não usar óleo combustível em determinadas usinas”.

Nos últimos anos, muitas cidades iranianas sofreram altos níveis de poluição, que os especialistas atribuíram ao uso de óleo combustível de baixa qualidade nas usinas de energia.

Na quarta-feira, o governo ordenou a interrupção do uso da substância em três usinas elétricas em Arak e Isfahan, no centro do Irã, e em Karaj, a oeste de Teerã, para “proteger a saúde” da população.