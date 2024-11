Conselho de transição decide destituir premier no Haiti

O Conselho Presidencial de transição do Haiti decidiu destituir o primeiro-ministro, Garry Conille, com o qual mantinha uma disputa pelo controle do governo, segundo publicação do diário oficial com data de 11 de novembro, à qual a AFP teve acesso neste domingo (10). O órgão presidencial de nove membros, formado em abril para conduzir o país após a demissão do premier impopular Ariel Henry, havia nomeado Conille no começo de junho. Segundo o documento consultado pela AFP, o conselho escolheu o empresário Alix Didier Fils-Aimé como novo primeiro-ministro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A decisão de destituir Conille ocorre após semanas de conflito entre o premier e o conselho de transição, que queria mudar os titulares das pastas de Justiça, Finanças, Defesa e Saúde, uma decisão a que Conille se opunha, segundo o Miami Herald.

O premier havia enviado nesta semana uma carta ao órgão presidencial pedindo a demissão de três dos seus membros envolvidos em um escândalo de corrupção. A decisão do Conselho Presidencial abre um novo período de incertezas no país caribenho, que enfrenta décadas de pobreza, violência e instabilidade política. O Conselho Presidencial é formado por uma aliança de partidos políticos e membros da sociedade civil. Não está claro se ele tem o poder de demitir o primeiro-ministro, uma vez que essa figura carece de base constitucional e não foi ratificada por um parlamento.

Conille tentou evitar a destituição enviando uma mensagem ao diretor da imprensa nacional, encarregado da publicação do diário oficial. No documento, ao qual a AFP teve acesso, o premier afirma que a resolução do Conselho Presidencial é ilegal. - Onda de violência - A mudança na chefia de governo ocorre no pior momento para o Haiti, um país mergulhado em uma crise humanitária grave. Grupos armados uniram forças em fevereiro para derrubar o governo Henry com uma série de ataques à infraestrutura-chave, como o aeroporto internacional, delegacias e prisões.