Canadá reporta primeiro caso de gripe aviária em um humano

A fonte do contágio e qualquer possível contato estão sendo investigados.

Um adolescente na província de Colúmbia Britânica é a primeira pessoa no Canadá reportada como portadora da gripe aviária, declararam autoridades no sábado (9).

A gripe aviária tem sido detectada com maior frequência em aves selvagens e aves domésticas, mas recentemente animais mamíferos testaram positivo para o vírus, com epidemias em gados registradas nos Estados Unidos este ano.

As autoridades afirmam que a infecção provavelmente veio de uma ave ou um animal.

Ela pode eventualmente infectar humanos por meio do contato próximo ou ambientes contaminados.

Cientistas expressaram preocupação com o número crescente de mamíferos infectados com a gripe aviária, mesmo que os casos humanos continuem raros. Eles temem que uma alta taxa de transmissão possa facilitar uma mutação do vírus, o que poderia permitir a transmissão de um humano para outro.

Em setembro, as autoridades declararam que uma pessoa no estado do Missouri foi o primeiro caso nos EUA a testar positivo para gripe aviária sem exposição conhecida a animais.