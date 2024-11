Menino libanês se recupera depois de 14 horas sob escombros após ataque israelense

Depois que um ataque aéreo israelense no sul do Líbano matou vários membros da família de Ali Khalifa e o deixou enterrado sob escombros por 14 horas, os socorristas não esperavam encontrar o menino libanês de dois anos vivo.

Com uma mão amputada, ligado a um respirador em uma cama de hospital grande demais para ele, “Ali é o único sobrevivente de sua família”, disse Husein Khalifa, tio de seu pai, à AFP.

Os pais, a irmã e as duas avós do menino foram mortos no ataque de 29 de outubro, que ocorreu poucas semanas após a intensificação das operações militares israelenses contra o movimento Hezbollah no Líbano.