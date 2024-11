Manifestação reúne milhares em Valencia contra gestão de inundações

Aos gritos de "Assassinos!", milhares de pessoas se manifestaram neste sábado na cidade espanhola de Valencia contra a gestão das inundações de 29 de outubro, que deixaram mais de 200 mortos.

Os manifestantes se concentraram na praça da Câmara Municipal, de onde seguiram até o Palácio da Generalitat, sede do governo regional. Eles exigiram, principalmente, a renúncia do presidente valenciano, Carlos Mazón, mas não pouparam críticas ao Executivo central, do socialista Pedro Sanches.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As principais acusações contra os políticos são de não terem alertado de forma clara e contundente os cidadãos para o poder das chuvas que se aproximavam, e de terem reagido tardiamente e mal para ajudar a população de quase 80 municípios.