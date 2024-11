Coreia do Norte interfere em sinais de GPS e perturba transporte aéreo e marítimo em vizinha do Sul

O Exército sul-coreano denunciou que a Coreia do Norte está interferindo em seus sistemas de posicionamento global (GPS) desde sexta-feira (8), impactando a navegação de várias embarcações e o voo de dezenas de aeronaves civis.

De acordo com uma declaração do Estado-Maior Conjunto de Seul, as interferências provêm das cidades norte-coreanas de Haeju e Kaesong, localizadas perto da fronteira, e estão causando "interrupções operacionais" no tráfego aéreo e marítimo.

Os militares pediram aos navios e aeronaves sul-coreanos que operam no Mar Amarelo que fiquem alertas a estes ataques, que começaram na sexta-feira e continuam neste sábado (9).