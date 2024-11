Borrell visita Ucrânia para reafirmar apoio europeu após vitória de Trump

Ucrânia e UE temem que o republicano queira forçar Kiev a negociar a paz com Moscou em termos favoráveis aos russos.

"Ninguém sabe exatamente o que o novo governo fará. Mas temos que aproveitar esta oportunidade para construir uma Europa mais forte e mais unida, e uma das manifestações de nossa unidade, força e capacidade de agir é nosso papel no apoio à Ucrânia", afirmou o chefe da diplomacia europeia.

O bloco europeu gastou cerca de US$ 125 bilhões (R$ 720,5 bilhões na cotação atual) em ajuda à Ucrânia desde o início da ofensiva russa, enquanto os EUA desembolsaram mais de US$ 90 bilhões (R$ 519 bilhões), de acordo com um estudo do Kiel Institute.