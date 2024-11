Bayern vence St Pauli e se mantém líder isolado no Alemão

Em jogo simultâneo, o atual campeão, Bayer Leverkusen, voltou a tropeçar sofrendo um gol na reta final, no empate em 1 a 1 com o Bochum.

Depois de dez jogos disputados, o time bávaro soma 26 pontos (oito vitórias e dois empates) com seis de vantagem sobre seu primeiro perseguidor, o RB Leipzig, que ainda neste sábado recebe o Borussia Mönchengladbach.

O Bayern de Munique voltou a se mostrar sólido neste sábado (9), na vitória sobre o St Pauli por 1 a 0, graças a um gol de Jamal Musiala, que o mantém firme na liderança isolada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Leverkusen fica na quarta colocação, a nove pontos do Bayern.

Por sua vez, o Borussia Dortmund perdeu para o Mainz por 3 a 1, somando sua quarta derrota nos cinco jogos que disputou como visitante até aqui no campeonato.

Com este novo revés, o Dortmund fica na sétima posição, fora da zona de classificação para as copas europeias, com 16 pontos.