Vacas sagradas da Índia a serviço da transição energética

Reverenciadas como encarnações de divindades hindus, as vacas sagradas da Índia também são exaltadas como agentes da transição energética nos planos do governo para promover a produção de biogás com o objetivo de reduzir a sua dependência do carvão.

No estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, Nakul Kumar Sardana não poderia estar mais orgulhoso da sua nova central de biomassa em Barsana, resultado de um empreendimento conjunto (joint venture) entre a francesa TotalEnergies e o grupo indiano Adani.

A central, destaca o vice-presidente desta empresa, ocupa "um dos locais mais sagrados do mundo". A quatro horas de carro ao sul da poluída capital Nova Délhi, a pequena cidade de Barsana, cercada por campos pontilhados por chaminés de tijolos, acolhe peregrinos que prestam homenagem à deusa hindu Radha.