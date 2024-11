Trump conversou com presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas

Donald Trump e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, mantiveram uma conversa telefônica na qual o presidente eleito dos Estados Unidos se comprometeu a trabalhar "para pôr fim à guerra", anunciou nesta sexta-feira (8) a organização palestina.

Durante a ligação, Abbas disse que está pronto para trabalhar com o republicano "para alcançar uma paz justa e completa, baseada na legitimidade internacional", informou em um comunicado a Autoridade Palestina, que administra parcialmente o governo da Cisjordânia ocupada.

Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, ressaltou, por sua vez, que "trabalhará para pôr fim à guerra" e que está "disposto a colaborar com o presidente Abbas e as partes interessadas da região e do mundo para estabelecer a paz” no Oriente Médio, acrescentou a mesma fonte.