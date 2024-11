Procurador pede suspensão de processo contra Trump por interferência nas eleições de 2020

A juíza do caso contra Donald Trump por conspiração para reverter os resultados eleitorais de 2020 suspendeu nesta sexta-feira (8) todos os prazos do calendário previsto, a pedido do procurador especial.

Mencionando a posse de Trump em 20 de janeiro, o procurador especial Jack Smith justificou seu pedido apontando a necessidade de dar à acusação "tempo para analisar essa situação sem precedentes e determinar o rumo a seguir em conformidade com a política do Departamento de Justiça". Smith informou que vai apresentar "o resultado das deliberações" até 2 de dezembro.

O procurador especial e o Departamento de Justiça haviam iniciado anteontem discussões com o objetivo de suspender as investigações federais instruídas por Smith contra Trump, segundo a imprensa americana.