PF busca mergulhadores que inseriam drogas em compartimentos submersos de navios

Os mergulhadores, cujo número não foi indicado, fazem parte de um esquema gerenciado pelo PCC, a maior organização criminosa do país, sediada em São Paulo, disse à AFP nesta sexta-feira (8) uma fonte policial.

Esses “indivíduos com expertise em mergulho submarino” introduziram cocaína e maconha na “caixa mar submersa ('sea chest') de navios situados nas áreas de fundeio” dos portos, em especial o de Santos, no litoral de São Paulo, informou a PF em um comunicado.

A Polícia Federal realiza uma operação contra um grupo de mergulhadores a serviço do Primeiro Comando da Capital (PCC) que carregava drogas em compartimentos subaquáticos de navios atracados em portos brasileiros, cujo destino era uma rede de tráfico internacional.

A organização também “contava com o apoio de uma rede de mergulhadores ao redor do mundo para a retirada da droga em outros países”, da Europa e da Ásia, segundo a nota.

A PF executou nesta sexta a “Operação Taeguk”, que levou à prisão em São Paulo de cinco suspeitos. Outra pessoa apontada como envolvida no esquema já estava presa por outro caso, e outras quatro estão foragidas.

“Dois atuavam como ‘olheiros’, verificando o policiamento e a segurança no Porto de Santos, um atuava como piloto da embarcação que leva a droga, e, dos mergulhadores, um obtinha as informações sobre as embarcações que vão atracar em Santos, um dava o apoio operacional e logístico, e um atuava na encomenda dos 400 kg de maconha”, explicou a Polícia à AFP.