ONU e 50 países alertam sobre ataques cibernéticos contra hospitais

Também foi pedido aos países que não permitam que os responsáveis por esses ataques operem a partir de seu território.

Durante a reunião do Conselho, Anne Neuberger criticou diretamente as autoridades russas: "Alguns Estados, em particular a Rússia, continuam permitindo que os operadores de ransomware atuem em seu território com total impunidade".

Por sua vez, França e Coreia do Sul apontaram o dedo para Pyongyang.