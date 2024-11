Las Palmas vence Rayo Vallecano e sai da zona de rebaixamento no Espanhol

Com uma vitória por 3 a 1 na casa do Rayo Vallecano, o Las Palmas respirou e saiu da zona de rebaixamento, no jogo que abriu a 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

O português Fábio Silva abriu o placar aos seis minutos e no segundo tempo o Las Palmas ampliou a vantagem com um gol contra de Aridane Hernández (62') e um de Manu Fuster (66'), enquanto o Rayo descontou nos acréscimos com outro gol contra, do escocês Scott McKenna (90'+3).

É a terceira vitória do Las Palmas em seus últimos quatro jogos, o que dá ânimo à equipe na luta pela permanência na primeira divisão.