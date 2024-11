Juíza cancela prazos judiciais no caso de interferência de Trump nas eleições de 2020

A juíza Tanya Chutkan, encarregada do caso de interferência eleitoral de Donald Trump em 2020, cancelou todos os prazos restantes do tribunal nesta sexta-feira, enquanto promotores avaliam o melhor caminho a seguir após a vitória presidencial do ex-presidente.

A eleição de Trump significa que o Departamento de Justiça americano acredita que o republicano não pode mais ser processado enquanto estiver no cargo, já que presidentes são protegidos de acusações criminais.

A equipe do promotor Jack Smith disse que precisa de "tempo para avaliar esta circunstância sem precedentes e determinar o curso apropriado daqui para frente, consistente com a política do Departamento de Justiça".