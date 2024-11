FBI investiga mensagem racista que manda negros 'colher algodão em fazendas'

Pouco mais de dois dias depois da vitória do republicano Donald Trump nas eleições americanas, uma onda de mensagens de SMS racistas foram enviadas a diversos celulares de afro-americanos, entre eles menores de idade. Os textos alertam o receptor da mensagem que ele foi selecionado para colher algodão como escravo. As mensagens foram identificadas em nove Estados americanos, como a Virgínia, Nova York e a Califórnia. O FBI está investigando o caso.

Em Nova York, a procuradora-geral do Estado, Letitia James, disse que as mensagens estão sendo enviadas para menores de idade, desde adolescentes até crianças ainda no ensino fundamental. As mensagens seguem um padrão: tratando o destinatário pelo nome, dizem que ele foi escolhido para colher algodão numa fazenda e será recrutado por senhores de escravos. Algumas fazem referência ao presidente eleito, Donald Trump.

Um porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, disse em um e-mail que a "campanha não tem absolutamente nada a ver com essas mensagens de texto".

No X, a rede social que pertence a Elon Musk, um dos principais apoiadores de Trump, usuários condenaram a disseminação da mensagens.