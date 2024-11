Comunidades são devastadas por incêndio voraz na Califórnia

Linda Fefferman, que conseguiu fugir das chamas junto com seu marido e três de seus cinco animais de estimação, narrou para os meios locais sua fuga estressante minutos antes de sua casa ser consumida pelo inferno.

O incêndio Mountain arrasou cerca de 8.300 hectares em apenas 48 horas no condado de Ventura, ao norte de Los Angeles. De acordo com informações preliminares, o fogo destruiu 132 casas e danificou outras 88.

Um incêndio arrasador reduziu a cinzas mais de 100 casas e deixou um cenário de devastação por onde passou no sul da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, mas a melhora das condições climáticas deu uma trégua aos bombeiros nesta sexta-feira (8).

As chamas começaram na quarta-feira pela manhã, justo quando a região se encontrava sob alerta vermelho devido ao avanço de ventos poderosos e pela baixa umidade.

"Foi assustador", disse. "Vimos [de um estacionamento] a fumaça, provavelmente a nossa casa queimando. Até agora, contamos entre 14 e 15 [casas destruídas] em nossa rua", comentou Fefferman, que diz não estar preparada para ver as cinzas do que era seu lar.

A Califórnia experimentou dois anos de muita chuva, o que promoveu o crescimento de grama que agora, diante da seca, do calor e dos ventos, se transforma no combustível ideal para a rápida propagação do fogo.

As autoridades emitiram milhares de ordens e advertências de evacuação na região, onde residem cerca de 30 mil pessoas.

As condições climáticas melhoraram na manhã desta sexta-feira, abrindo uma janela para os mais de 2.400 bombeiros que lutam, por ar e terra, para controlar este incêndio perigoso.