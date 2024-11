'Relação especial' EUA-Reino Unido será testada com o retorno de Trump

Os planos protecionistas de Donald Trump, o conflito da Ucrânia ou as declarações pouco lisonjeiras feitas no passado contra o ex-presidente americano por alguns ministros trabalhistas britânicos podem criar atritos entre os aliados.

Embora o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, tenha sido um dos primeiros líderes estrangeiros a parabenizar Donald Trump, o retorno do republicano à Casa Branca preocupa o Reino Unido, que mantém uma histórica "relação especial" com os Estados Unidos.

Se o governo trabalhista fez do fortalecimento do crescimento econômico uma de suas prioridades, o programa protecionista de Trump, que prometeu tarifas alfandegárias de até 20% sobre todas as importações (e de até 60% para produtos chineses), poderia alterar seus planos.

A proximidade histórica dos trabalhistas britânicos com o Partido Democrata americano também poderia afetar as relações bilaterais.

O porta-voz do primeiro-ministro trabalhista afirmou na quarta-feira que Starmer espera trabalhar de maneira próxima com o presidente eleito dos Estados Unidos.

Ele também confirmou a confiança do chefe de Governo em seu ministro das Relações Exteriores, David Lammy, que no passado chamou Trump de "sociopata que simpatiza com os neonazistas" e de "tirano com peruca".

pdh-mhc/psr/meb/fp