Putin se diz disposto a 'retomar o contato' com Trump

Contudo, muitos críticos do Kremlin consideram que Moscou vê com bons olhos as declarações antissistema de Trump, bem como os atritos que ele provoca na política americana e no cenário internacional.

Putin afirmou nesta quinta que ficou impressionado com o comportamento de Trump durante a tentativa de assassinato da qual foi vítima durante a campanha este ano.

"Ele mostrou ser uma pessoa corajosa", disse Putin.