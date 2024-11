Pilotos da F1 protestam contra medidas para impedir uso de palavrões

Os pilotos da Fórmula 1 protestaram contra as medidas tomadas para impedi-los de usar palavrões, segundo um comunicado publicado nesta quinta-feira (7) no Instagram.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, apoiou a aprovação de medidas para evitar esse tipo de linguagem.

"Pedimos ao presidente da FIA a também considerar seu próprio tom e linguagem ao falar com nossos pilotos membros, ou mesmo sobre eles, seja em um fórum público ou de outra forma. Além disso, nossos membros são adultos, eles não precisam receber instruções pela mídia, sobre questões tão triviais quanto o uso de joias e roupas de baixo", acrescenta a GPDA.

Os pilotos se referem a incidentes anteriores do heptacampeão mundial Lewis Hamilton com a FIA sobre permitir o uso de joias durante as corridas. A FIA também lembrou no passado sobre a necessidade do uso de roupa íntima à prova de fogo.